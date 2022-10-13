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Мобилизованные приступили к боевой подготовке в Челябинской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Призванные в рамках частичной мобилизации для участия в спецоперации по защите населения Донбасса приступили к боевой подготовке на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Мобилизованные проходят подготовку в составе мотострелковых и танковых подразделений, изучают материальную часть современных модификаций танков Т-72 и бронетранспортеров БТР-82.

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«Стреляем, водим, выполняем все упражнения, которые поставлены перед нами. Дух в подразделении боевой, заряжен, все готовы. Есть отличники в батальоне, которые хорошо справляются с боевой задачей. Всё изучают, вникают в теорию, всем очень интересно. Родина как мать. Мы ее едем защищать», — сказал мобилизованный Владимир.

Практические занятия проводят военнослужащие ЦВО, имеющие опыт выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине. В том числе с каждым мобилизованным проводятся занятия по огневой, специальной, медицинской подготовке и военной топографии. В ведомстве отметили также, что все призванные в рамках частичной мобилизации обеспечены вещевым имуществом по сезону, средствами индивидуальной бронезащиты, средствами связи и продовольствием.

Ранее, 12 октября, появились первые кадры подготовки мобилизованных на полигоне ВВО на Сахалине. На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине мобилизованные совершенствуют навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.

Также тренировки проводятся и для мобилизованных в Хабаровском крае. В рамках практической части подготовки мобилизованные военнослужащие отработают задачи по уничтожению живой силы условного противника из пулеметов и гранатометов АГС-17.

К местам проведения боевого слаживания отправились и призванные в рамках частичной мобилизации в Приморском крае. Из аэропорта Владивостока мобилизованные вылетели к местам проведения дополнительной подготовки в составе подразделений на базе полигонов учебных центров ВС РФ.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеосвязи с главами российских регионов заявил о том, что все принятые решения по частичной мобилизации, включая социальные гарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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