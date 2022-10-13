Боррель указал на медлительность европейских дипломатов

Неспособность европейских дипломатов пресечь конфликт на Украине на начальных этапах свидетельствует о недостаточной эффективности. На это обратил внимание верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Порой я узнавал больше о том, что происходит, из газет, нежели из ваших докладов. Они приходят с большим опозданием. Я должен быть самым осведомленным человеком в мире», — приводит его обращение к коллегам Guardian.

Глава европейской дипломатии призвал коллег более оперативно реагировать на зарождающиеся кризисы и не тянуть с передачей информации.

Ранее, 11 октября, Боррель заявил, что Североатлантический альянс не смог выполнить некоторые из обещаний, данных России. Выступая в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде, он сказал, что нарушения со стороны НАТО «возможны». Однако он подчеркнул, что такие доводы не являются достаточным основанием для развертывания Москвой спецоперации на Украине и в Донбассе. Боррель не решился предполагать, как долго будет сохраняться единство союзников в вопросе санкций против РФ, но добавил, что прочность трансатлантического сотрудничества Европы и США уже превзошла ожидания.

Накануне он сообщил о готовности ЕС предоставить Украине дополнительную военную помощь на фоне взрывов в Киеве и других украинских городах. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что высокоточным оружием были нанесены удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

До этого, 5 октября, Боррель указал, что противостояние на Украине перешло в новую, опасную стадию. По его словам, якобы существует сценарий, при котором конфликт может перерасти в применение ядерного оружия, «учитывая, что одной из сторон является ядерная держава». При этом ЕС продолжает поставки вооружений Киеву.

9 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега» за его высказывания о том, что Украине нужно выигрывать на поле боя. Еще в апреле тот во время поездки в Киев заявил, что конфликт должен быть разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Перед этим ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве.

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