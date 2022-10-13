Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель указал на медлительность европейских дипломатов
Наука
«Роскосмос» форсировал работы по созданию орбитальной станции
Мир
Великобритания поставит Украине ракеты для комплексов NASAMS
Экономика
Стало известно о возможной смене владельца «Билайна»
Мир
США захотели сотрудничать с РФ и КНР по контролю над вооружениями
Мир
Захарова назвала незаконными антироссийские санкции Японии против РФ
Наука
Ангольский спутник Angosat-2 вывели на орбиту
Мир
В G7 заявили о прогрессе США в вопросе потолка цен на нефть из России
Общество
ВС РФ эвакуировали жителей Артемовска и Соледара в Первомайск
Мир
США отказались вести переговоры с РФ от лица Украины
Мир
Макрон выступил за переговоры между Украиной и Россией
Мир
В Пентагоне пообещали обеспечить Киев системами ПВО как можно скорее
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 октября

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до 10 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в четверг, 13 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Период упадка: как пережить резкое наступление осени
Врачи советуют радоваться дождю и предостерегают от перехода на бесконечный кофе и бутерброды

Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +8…+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0…+2.

Днем ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — западный ветер, его скорость составит 3–8 м/c.

Атмосферное давление составит 753–754 мм ртутного столба.

Ранее, 12 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве и Московской области с 17 октября.

В этот же день заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что высокое давление продержится в Москве до воскресенья и только к понедельнику начнет падать.

Накануне специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября.

Кроме того, отмечалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. По статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом, по текущим прогнозам, в 2022 году эти события произойдут позже своих климатических норм.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022