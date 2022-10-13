Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 октября

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до 10 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в четверг, 13 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +8…+10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 0…+2.

Днем ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — западный ветер, его скорость составит 3–8 м/c.

Атмосферное давление составит 753–754 мм ртутного столба.

Ранее, 12 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве и Московской области с 17 октября.

В этот же день заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что высокое давление продержится в Москве до воскресенья и только к понедельнику начнет падать.

Накануне специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в этом году похолодание в Москве сдвигается на несколько недель — до конца октября.

Кроме того, отмечалось, что первый снег в столице в этом сезоне может выпасть в третьей декаде октября. По статистике, в XXI веке средняя дата первого заморозка в Москве приходится на 11 октября, а первый снег выпадает 15 октября. При этом, по текущим прогнозам, в 2022 году эти события произойдут позже своих климатических норм.