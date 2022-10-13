«Роскосмос» форсировал работы по созданию орбитальной станции

Работа над проектом российской орбитальной станции (ОС) идет в ускоренном режиме. Об этом в четверг, 13 октября, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Мы сейчас форсированно ведем работы по созданию Российской орбитальной станции», — сказал он в беседе с журналистами.

По словам главы госкорпорации, на сегодняшний день российские космонавты штатно работают на Международной космической станции (МКС). В ближайшее время РФ не планирует покидать проект.

«Выход предусматривает длительные процедуры», — добавил Борисов.

Ранее, 5 октября, стало известно, что специалисты «Роскосмоса» приступили к проектированию новой орбитальной станции. Как отметил исполнительный директор организации Сергей Крикалев, Россия не прекратит сотрудничать с зарубежными партнерами как при полетах к МКС, так и к новой орбитальной станции.

В июле глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что госкорпорация приняла решение выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года.

По словам Борисова, к моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет создавать государственную орбитальную станцию, ее примерный облик уже известен.

Кроме того, глава «Роскосмоса» рассказал, что станция за счет сменных модулей сможет быть «вечной», а обслуживать ее будет новое поколение космических кораблей.