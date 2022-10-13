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Упрощенную покупку магазинов ушедших из РФ компаний продлят на год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Действие нормы закона, которая позволяет ритейлерам выкупать или арендовать торговые площади покинувших Россию компаний, даже если это нарушает антимонопольные ограничения, продлят на год — до конца 2023-го.

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Подобную инициативу Минпромторга 10 октября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия». Информацию подтвердили в пресс-службе правительства. В Госдуму законопроект внесут после рассмотрения на заседании кабмина, добавили там.

«Из-за ухода иностранных торговых сетей могут серьезно пострадать потребители. Им может быть ограничен доступ к социально значимым товарам первой необходимости. Поэтому на время существования подобных рисков необходим механизм поддержки и сохранения активов уходящих компаний — это и персонал, и инфраструктура, и сеть поставщиков. Нужно, чтобы торговые сети продолжали функционировать», — пояснил член правительственной комиссии по законопроектной деятельности, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Российское антимонопольное законодательство довольно жестко регулирует работу ритейла. Ни одна торговая сеть не может занимать больше 25% рынка конкретного региона, района или города. Но в июне 2022 года для этой нормы сделали исключение. Сейчас, если какая-то иностранная торговая сеть уходит из России, другая сеть может быстро купить или арендовать ее магазины, даже если в результате этой покупки ее доля на рынке превысит те самые 25%.

Этим правом воспользовалась, например, X5 Retail Group, выкупив торговые площади финской торговой сети «Призма», сообщили «Известиям» в Минпромторге.

Изначально послабление ввели до конца 2022 года, но теперь решили продлить еще на год.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взято место: ритейлерам продлят карт-бланш на скупку магазинов западных сетей

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