Реклама
Прямой эфир
Мир
Боррель указал на медлительность европейских дипломатов
Наука
«Роскосмос» форсировал работы по созданию орбитальной станции
Мир
Великобритания поставит Украине ракеты для комплексов NASAMS
Экономика
Стало известно о возможной смене владельца «Билайна»
Мир
США захотели сотрудничать с РФ и КНР по контролю над вооружениями
Мир
Захарова назвала незаконными антироссийские санкции Японии против РФ
Наука
Ангольский спутник Angosat-2 вывели на орбиту
Мир
В G7 заявили о прогрессе США в вопросе потолка цен на нефть из России
Общество
ВС РФ эвакуировали жителей Артемовска и Соледара в Первомайск
Мир
США отказались вести переговоры с РФ от лица Украины
Мир
Макрон выступил за переговоры между Украиной и Россией
Мир
В Пентагоне пообещали обеспечить Киев системами ПВО как можно скорее

США захотели сотрудничать с РФ и КНР по контролю над вооружениями

В США заявили о настроенности на сотрудничество с РФ и КНР по контролю над вооружениями
0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки считают важным сотрудничество в сфере контроля над вооружениями даже в условиях противостояния с Россией и Китаем. Об этом в среду, 12 октября, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ракетонастроение: РФ и США готовят очную встречу по СНВ-3
Почему диалог Москвы и Вашингтона по возобновлению инспекций не зависит от ситуации на Украине

«Есть, однако, другие сферы, такие как контроль над вооружениями и нераспространение, где практически неизбежно сотрудничество является более ожидаемым, нежели соперничество, потому что в противном случае можно оказаться в состоянии гонки вооружений», — сказал он, выступая в Джорджтаунском университете.

Как заявил Салливан, США в целом настроены на соперничество с другими странами в том случае, если оно позволит в конкретно этой сфере «стимулировать движение вперед в решении транснациональных вызовов». При этом, по его словам, Вашингтон готов к взаимодействию с соперниками там, где больший уровень сотрудничества позволит усилить геополитическую позицию США.

«Для этого не существует четкой математической формулы. Но именно такие соображения лежат в основе стратегии, которой мы пытаемся следовать», — добавил Салливан.

Ранее, 6 октября, МИД РФ сообщил, что России и США удалось «значительно продвинуться» в переговорах о возобновлении инспекций по линии СНВ-3.

28 сентября в посольстве США в Москве заявили о готовности Соединенных Штатов обсуждать с РФ новый договор на замену СНВ-3, но ждут возобновления инспекций. В диппредставительстве также добавили, что проверки по СНВ-3 были приостановлены из-за пандемии в марте 2020 года, «которая пошла на убыль, и теперь обе стороны могут безопасно возобновить их».

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022