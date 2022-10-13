США захотели сотрудничать с РФ и КНР по контролю над вооружениями

Соединенные Штаты Америки считают важным сотрудничество в сфере контроля над вооружениями даже в условиях противостояния с Россией и Китаем. Об этом в среду, 12 октября, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Есть, однако, другие сферы, такие как контроль над вооружениями и нераспространение, где практически неизбежно сотрудничество является более ожидаемым, нежели соперничество, потому что в противном случае можно оказаться в состоянии гонки вооружений», — сказал он, выступая в Джорджтаунском университете.

Как заявил Салливан, США в целом настроены на соперничество с другими странами в том случае, если оно позволит в конкретно этой сфере «стимулировать движение вперед в решении транснациональных вызовов». При этом, по его словам, Вашингтон готов к взаимодействию с соперниками там, где больший уровень сотрудничества позволит усилить геополитическую позицию США.

«Для этого не существует четкой математической формулы. Но именно такие соображения лежат в основе стратегии, которой мы пытаемся следовать», — добавил Салливан.

Ранее, 6 октября, МИД РФ сообщил, что России и США удалось «значительно продвинуться» в переговорах о возобновлении инспекций по линии СНВ-3.

28 сентября в посольстве США в Москве заявили о готовности Соединенных Штатов обсуждать с РФ новый договор на замену СНВ-3, но ждут возобновления инспекций. В диппредставительстве также добавили, что проверки по СНВ-3 были приостановлены из-за пандемии в марте 2020 года, «которая пошла на убыль, и теперь обе стороны могут безопасно возобновить их».

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.