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В СФ оценили готовность РФ нарастить поставки оружия Саудовской Аравии

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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РФ готова нарастить поставки вооружений странам Персидского залива вместо США и рассчитывает, что государства региона не поддадутся давлению Вашингтона, заявили «Известиям» в Совфеде.

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«Если США продолжат угрожать сорвать поставки вооружений в страны Персидского залива, Россия спокойно готова заменить американских поставщиков на этом рынке. Страны эти платежеспособные и могли увидеть наше оружие в действии в Сирии, — пояснил «Известиям» первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Саудовская Аравия — крупнейший в мире импортер вооружений и крупнейший клиент американского ВПК. На КСА приходилось до 25% экспорта вооружений США в 2015–2019 годах.

19 февраля 2021 года российский кабмин подписал с Саудовской Аравией межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В феврале издание National Interest писало, что Эр-Рияд планирует закупить у России ЗРК С-400 «Триумф» и истребители Су-35. Официального подтверждения этой информации не было.

Владимир Джабаров также отметил, что системы ПРО, поставленные США, показали свою малую эффективность во время обстрелов территории Саудовской Аравии хуситами из Йемена.

5 октября сенаторы во главе с Томом Малиновски предложили вывести всех военных США, а также все оборудование и системы ПВО из Саудовской Аравии и ОАЭ в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Автоматная замена: РФ готова поставить оружие Эр-Рияду вместо США

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