Посол Антонов посетил заключенного в американской тюрьме Виктора Бута

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Виктора Бута. Об этом глава российской дипмиссии в среду, 12 октября, рассказал журналистам.

«Наш соотечественник, гражданин России находится в тюрьме, и я заверил Виктора Анатольевича Бута, что мы в посольстве будем все делать для того, чтобы ему легче было, будем оказывать ему поддержку. Мы сделаем все для того, чтобы он быстрее оказался дома», — указал Антонов.

По словам посла, россиянин Бут очень надеется вернуться на родину и ждет решения Москвы на этот счет.

Ранее, 12 сентября, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы взаимодействовать с Россией на высоком уровне для освобождения отбывающих тюремное заключение в РФ американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

До этого, 4 октября, Белый дом заявил, что в США ждут рассмотрения Россией предложения по обмену осужденными или альтернативного «серьезного предложения». По ее словам, американский лидер Джо Байден уже продемонстрировал готовность принимать «тяжелые решения», чтобы вернуть своих граждан домой.

Тогда же дипломатические источники сообщили, что Россия и США продолжают контакты по теме обмена заключенными. Отмечалось, что прошедшие референдумы в освобожденных республиках никак не повлияли на процесс.

1 октября представитель американской администрации заявил, что Вашингтон намерен добиваться возвращения Бриттни Грайнер и Пола Уилана в США. При этом детали обмена заключенными не разглашаются. Так, до сих пор неизвестно, есть ли какие-либо сдвиги в данном процессе.

Также 20 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская сторона готова пойти на «значимые шаги» для освобождения своих граждан. Он добавил, что переговоры с Москвой по этой теме до сих пор продолжаются на разных уровнях.

В тот же день адвокат Уилана Владимир Жеребенков отметил, что Россия готова обменять двух американцев — Уилана и Грайнер — на двух российских заключенных в США. При этом, по его словам, формат «двое на одного» с освобождением одного россиянина Виктора Бута неравнозначен.

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.