В определенный момент Москве и Киеву необходимо будет вернуться к переговорам по урегулированию ситуации. Об этом заявил в среду, 12 октября, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью France 2.

«В определенный момент, и я желаю, чтобы это было как можно скорее, необходимо, чтобы все стороны вернулись к переговорам. И я думаю, что это будет в интересах и Украины, и России», — сказал он.

Макрон добавил, что вопрос о переговорах будет решать не Франция, а исключительно украинцы. При этом, отметил он, Европа должна создать условия для переговоров с Россией.

Французский лидер выразил мнение, что предстоящей зимой конфликт продолжится.

Ранее в этот день Эммануэль Макрон сообщил о своем намерении и дальше продолжать телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также 12 октября заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что в настоящее время нужно призвать заинтересованные стороны по вопросу Украины проявлять сдержанность, избегать эскалации, не допускать выхода конфронтации из-под контроля. Он подчеркнул, что международное сообщество должно побудить стороны вокруг ситуации на Украине как можно скорее возобновить переговоры.

Накануне глава МИД Франции Катрин Колонна заявила о том, что Париж считает важным сохранять каналы диалога с Москвой и выступает против попыток изоляции России. В ответ на данное заявление выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он отметил, что в Европе есть политики с сознательным мышлением, однако их мало.

Еще в сентябре Макрон заявил, что Франция должна сделать всё возможное, чтобы Украина и РФ вернулись за стол переговоров, как только будут готовы. Между тем французский лидер не стал озвучивать возможные сценарии развития ситуации на Украине, чтобы не допустить обострения конфликта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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