США отказались вести переговоры с РФ от лица Украины

Вашингтон не планирует становиться посредником Киева в рамках переговорного процесса с Москвой. Об этом в среду, 12 октября, заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

«Если существует возможность для диалога и дипломатии, <...> то ею в конечном счете должны воспользоваться Россия и Украина. Мы не намерены принимать решения за Украину», — подчеркнул он, выступая на регулярном брифинге для прессы.

При этом, добавил Прайс, контакты РФ и США на высоком уровне по другим вопросам возможны — в частности, для скорейшего обмена заключенными.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не готов обсуждать с Россией вопрос о контроле над новыми субъектами федерации без участия украинской стороны. Также глава Белого дома отметил, что не видит смысла лично встречаться с российским президентом Владимиром Путиным в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20 в Индонезии).

Ранее, 8 октября, колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон.

До этого, 5 октября, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США и НАТО подстрекают Украину к отказу от переговоров и продолжению боевых действий. Таким образом, по словам дипломата, Запад ставит на кон европейскую безопасность.

За день до этого Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной прошел 29 марта в Турции. До этого представители сторон дважды встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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