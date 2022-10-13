МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских солдат, их профессионализме и самоотверженности, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Так, в ведомстве отметили мужество ефрейтора Виталия Муравейникова, принимавшего участие в освобождении одного из населенных пунктов от украинских боевиков. Продвигаясь по заданному маршруту, служащий заметил группу вооруженных противников.

Несмотря на численное превосходство врага, Муравейников вступил в бой и лично уничтожил семь националистов, тем самым вынудив остальных отступить с занимаемых позиций.

Самоотверженность при выполнении задач проявил капитан Владислав Беспалов. Реактивная артиллерийская батарея под его командованием обеспечивала огневую поддержку батальону, наступающему на позиции украинских сил.

Благодаря умелому руководству Беспалова личный состав батареи уничтожил склад вооружений, живую силу и порядка 20 единиц техники противника. Смелые и грамотные действия капитана и его подчиненных способствовали стремительному продвижению российских войск и взятию под контроль стратегически важного участка местности.

Профессионализмом также отличился сержант Сергей Верховод. Вверенный ему экипаж боевой машины реактивного артиллерийского взвода выполнял боевую задачу по огневой поддержке одного из подразделений батальонной тактической группы в ходе наступления.

Навыки и опыт сержанта помогли его подчиненным успешно ликвидировать резервы противника. По итогам столкновения националисты лишились двух БМП и около 20 человек бойцов. После этого служащие ВС РФ смогли вклиниться в оборону противника.

Еще в МО рассказали о заслугах сержанта Евгения Сергиенко, который вместе с подчиненными охранял подступы к району прибытия колонн с топливом и боеприпасами. Находясь на наблюдательной позиции, служащий засек движение группы диверсантов и сумел оперативно организовать сопротивление.

Сергиенко лично вывел из строя трех националистов, а также ранил одного из них. Встретив решительный отпор российских солдат, противник отступил. Так хладнокровие и решительность сержанта позволили его взводу отбить атаку неприятеля без потерь среди личного состава и гарантировать безопасное продвижение колонны.

Ранее, 12 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС Росси уничтожили четыре украинские переправы через реку Ингулец. Он также отметил, что на андреевском направлении российские военные остановили выдвигающиеся подразделения украинской армии, которые собирались атаковать населенные пункты Костромка и Ищенка Херсонской области.

В этот же день стало известно об успехах российских военнослужащих на передовой: бойцам удалось выбить противника с окраин села Кисловка в Харьковской области и отбросить на исходные позиции. Кроме того, были отражены попытки наступления украинских сил на купянском, краснолиманском, запорожском, криворожском и андреевском направлениях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».