В Пентагоне пообещали обеспечить Киев системами ПВО как можно скорее

США в ближайшее время направят на Украину системы противовоздушной обороны (ПВО) «для защиты неба». Об этом в среду, 12 октября, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Системы будут предоставлены настольно быстро, насколько мы физически сможем их доставить», — заявил он в ходе пресс-конференции.

По словам главы американского минобороны, Киев получит вооружения, которыми пользуются сами Соединенные Штаты Америки и «такие страны, как Германия». Кроме того, будет пополнен запас техники, уже имеющейся в арсенале украинской армии.

Также в этот день стало известно, что общий объем помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона достиг $16,8 млрд.

Накануне газета The Washington Post со ссылкой на бывшего чиновника Белого дома написала, что президент США Джо Байден попросил своего украинского коллегу Владимира Зеленского не жаловаться на недостаточную американскую поддержку, иначе Киев может лишиться помощи от Вашингтона.

В последнем телефонном разговоре, который состоялся 10 октября, Байден пообещал Зеленскому продолжать оказывать Украине поддержку, включая поставку передовых систем ПВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО, а посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о приближении Соединенных Штатов Америки к «красной линии» из-за помощи Киеву.

Вместе с тем член палаты представителей США Мэтт Розендейл в начале октября заявил, что у американских граждан нет тех денег, что Вашингтон тратит на помощь Киеву. По его мнению, эти средства стоило бы потратить на внутренние проблемы страны.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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