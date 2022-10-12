Путин и Володин обсудили итоги работы Госдумы восьмого созыва

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным обсудил итоги работы Госдумы восьмого созыва. Об этом в среду, 12 октября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Володин информировал главу государства об основных итогах работы нижней палаты парламента. Особо акцентировалась в разговоре передача замечаний граждан, которые те транслировали своим депутатам по теме проведения частичной мобилизации», — сказал он.

Среди последних инициатив членов Госдумы — сокращение рабочей недели жен мобилизованных, у которых есть как минимум один ребенок, с 40 до 35 часов с сохранением зарплаты в полном объеме. О том, что соответствующий законопроект подготовили во фракции ЛДПР и планируют внести в нижнюю палату на следующей неделе, сообщалось ранее, 7 октября.

Кроме того, накануне депутат Государственной думы Олег Морозов выступил с предложением отбирать брошенные автомобили покинувших страну россиян. Он отметил, что, по его мнению, необходимо вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение определенного периода после пересечения владельцем границы. Как отметил Песков, пока обсуждения по поводу данного предложения не было, а мнения различаются.

Выборы восьмого созыва Госдумы состоялись 17–19 сентября 2021 года. Всего было избрано 11 заместителей председателя Государственной думы Володина. полномочия Госдумы восьмого созыва, согласно Конституции РФ, продлятся до сентября 2026 года. При этом Дума может досрочно быть распущена президентом России. Первое заседание созыва прошло ровно год назад.