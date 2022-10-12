Зеленский повторно ввел санкции против Януковича

Бывший президент Украины Виктор Янукович снова попал под санкции Киева. Соответствующий указ в среду, 12 октября, подписал нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Помимо Януковича, персональные ограничения коснулись российского бизнесмена Олега Дерипаски, украинского бизнесмена Сергея Курченко, а также бывшего министра обороны Украины, а ныне вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Павла Лебедева.

Вышеупомянутым лицам временно запрещено распоряжаться активами, заблокированными на территории Украины. Срок действия санкций составляет 10 лет.

Отмечается, что повторное наложение рестрикций обусловлено изменениями в законодательстве и необходимостью гарантировать окончательную конфискацию подсанкционного имущества.

Ранее, 14 сентября, стало известно, что Евросоюз (ЕС) отменил часть санкций против Виктора Януковича и его сына Александра. Их вычеркнули из списка ограничительных мер «за растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением», однако основные рестрикции сохраняются в рамках другого режима мер ЕС.

О введении новых санкций против Виктора Януковича и его сына стало известно 4 августа. Отмечалось, что Европейский совет добавил их имена в список лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры.

До этого, 4 марта, в ЕС сообщили о продлении санкции в отношении Януковича и еще трех фигурантов дела, которых в ЕС обвиняют в «растрате государственных средств Украины или злоупотреблении служебным положением». Сообщалось, что меры действительны до 6 сентября.

Санкции в отношении экс-чиновников действуют с 5 марта 2014 года и продлеваются каждый год с корректировками. Ограничительные меры также включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов фигурантов списка.

В результате государственного переворота в феврале 2014 года Янукович из-за опасений за свою жизнь покинул страну. После него президентом Украины стал Петр Порошенко.