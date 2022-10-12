Европейский инвестиционный банк выделил Украине еще €550 млн помощи

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) на этой неделе выделил Украине еще €550 млн экстренной помощи. Об этом в среду, 12 октября, объявила Еврокомиссия (ЕК).

«Это в дополнение к €550 млн, уже выплаченным 14 сентября. Эти транши составляют €1,05 млрд и являются частью второго пакета экстренного реагирования солидарности ЕИБ с Украиной на сумму €1,59 млрд, разработанного в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией», — говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В нем сообщается, что остальные €540 млн будут использованы «для возобновления реализации уже существующих проектов, финансируемых ЕИБ на Украине по мере их реализации».

«Это финансирование является частью непоколебимой поддержки ЕС Украины», - прокомментировал событие исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Согласно заявлению Брюсселя, срочная помощь в размере €1,05 млрд предназначена «для удовлетворения неотложных потребностей Украины». Еще €540 млн будут использованы для проектов, которые финансирует ЕИБ, в областях энергетики, энергоэффективности, дорог, транспорта, образования и инфраструктуры, а также для программ реконструкции и восстановления.

Ранее в этот день глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Европу не бояться предупреждения России о «красных линиях» на Украине. По его словам, «политика умиротворения», которая велась в последнее время во избежание эскалации конфликта, никуда не привела, поэтому теперь необходимы активные действия.

10 октября сообщалось, что представители ЕС ведут переговоры о предоставлении Украине около €18 млрд в качестве финансовой помощи в 2023 году.

До этого, 7 октября, сообщалось, что лидеры 27 стран Европейского союза в ходе неформального саммита в Праге заявили о своих планах продолжать помогать Украине вооружением и финансами.

5 сентября ЕК подписала с Украиной соглашение о выделении грантовой помощи в размере €500 млн. Финансирование направлено на обеспечение жильем и образованием украинских беженцев, а также на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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