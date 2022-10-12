В США намерены поддерживать Украину даже при риске эскалации

Соединенные Штаты Америки серьезно воспринимают предупреждения России и учитывают риск эскалации вокруг Украины, но будут поддерживать ее столько, сколько надо. Об этом в среду, 12 октября, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как заявил Салливан, США в свете проведения Россией специальной военной операции на Украине, стремились избежать прямого конфликта между ядерными державами.

«И спустя семь месяцев мы по-прежнему руководствуемся этим целями. В то же время легко вспомнить, каким острым был риск эскалации в течение конфликта. Каким он был в первые несколько недель и каким реальным остается», — добавил помощник президента США, выступая в Джорджтаунском университете.

По словам Салливана, США серьезно воспринимают угрозы, якобы поступающие со стороны руководства РФ по отношению к Украине и мировому сообществу.

«Мы продолжим поддерживать Украину сколько потребуется», — добавил он.

Ранее, 11 октября, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. Он посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять оружие «психам в Киеве». По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

Накануне президент США Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы ПВО.

В тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя это решение, подчеркнул, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», отметив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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