В Сербии посоветовали ЕС экономить бумагу после требования о санкциях

Европейским чиновникам необходимо экономить бумагу после того, как Евросоюз потратил тысячи страниц с требованиями от Сербии ввести санкции против России. Об этом в среду, 12 октября, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.

Вулин подчеркнул, что в Брюсселе могли бы сформулировать доклад всего в нескольких предложениях.

«Давайте покажем уважаемым авторам отчетов из Европейского союза, как сохранить бумагу и леса, из которых она производится, во времена зеленой повестки дня, и объясним им всё в нескольких предложениях. Мы не признаем так называемое Косово, мы не уйдем из Республики Сербской, мы не будем вводить санкции против России», — приводит его слова пресс-служба МИДа страны.

8 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России, пока ущерб не превысит пользу и не заставит принять другую реальность. Кроме того, по его словам, другие европейские страны поступают лицемерно, продолжая закупать энергоносители у России, но запрещая делать это Сербии.

Ранее, 4 октября, Вучич отреагировал на слова посла Украины Владимира Толкача о том, что Киеву становится всё труднее понимать аргументы Белграда, который отказывается вводить санкции против России. Дипломат призвал Белград присоединиться к антироссийской политике и отметил, что Украина и Сербия должны помогать друг другу в военно-техническом обеспечении. Вучич, в свою очередь, заявил, что Сербия не позволит оказывать на нее давление.

До этого, 23 сентября, Вучич подчеркнул, что Сербия рассчитывает выдержать давление в связи с невведением санкций против РФ.

16 сентября Вучич заявил, что Сербия не поддержала 36 решений о санкциях против России, несмотря на давление со стороны Запада.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию Москвы по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

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