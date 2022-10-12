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Украинское информагентство УНИАН сообщило о взрывах в Житомирской области

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Украинское информагентство УНИАН в среду, 12 октября, сообщило о взрывах в Житомирской области.

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«Сообщают о звуках взрывов в Житомирской области», — говорится в Telegram-канале издания.

Ранее в этот день сообщалось, что взрывы прогремели в Винницкой области Украины. В регионе объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в среду глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о новом ударе по энергетической инфраструктуре региона. После взрыва, уточнил он, произошел пожар, повлекший разрушения.

О новых ударах по объектам инфраструктуры также сообщили в этот день и в Сумской области. По словам главы администрации Дмитрия Живицкого, зафиксировано два прилета. Также утром 12 октября сообщалось, что воздушную тревогу объявили в Киеве и центральных регионах Украины.

Затем появилась информация, что воздушная тревога объявлена в центре и на юге страны. По данным Общественного телевидения Украины, взрывы были слышны в Николаевской области и Запорожье.

10 и 11 октября Вооруженные силы РФ нанесли ряд массированных ударов по инфраструктурным объектам на Украине. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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