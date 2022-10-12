США выразили готовность помочь Европе топливом зимой

В США понимают, что зима для Европы в плане снабжения топливом будет суровой и привержены оказанию помощи ей на этом направлении. Об этом сообщила 12 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Журналисты поинтересовались у представителя вашингтонской администрации, считают ли там, что энергетическая инфраструктура мира находится под угрозой после того, что случилось с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2», и станет ли Вашингтон поддерживать Европу.

«Мы весьма заинтересованы в том, чтобы помочь Европе диверсифицировать поставки нефти. Евросоюз (ЕС) создал целевую группу, которая занимается этим вопросом. И мы понимаем, что приближаются зимние месяцы. Мы понимаем, как они будут суровы», — ответила Жан-Пьер на вопросы СМИ во время полета на самолете американского президента Джо Байдена в Колорадо.

Пресс-секретарь также добавила, что на протяжении последних нескольких месяцев Белый дом ведет переговоры по вопросу поставок топлива со своими европейскими союзниками.

Ранее в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто предположил, что текущий энергетический кризис является долгосрочным и он продлится как в следующем, так и в 2024 году. Поэтому необходимо искать долгосрочные решения, указал он.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер указал, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы. Кроме того, он указал, что «Газпром» прогнозирует аномально холодную зиму для прохождения отопительного периода.

11 октября бывший председатель бундестага и экс-министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле заявил, что немцам необходимо перестать жаловаться и готовиться к возможному отключению электроэнергии, закупив теплую одежду и свечи. По его словам, гражданам также не стоит надеяться на то, что правительство справится с энергокризисом и инфляцией.

Тогда же канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что Германия готова пережить предстоящую зиму. По его словам, это произойдет, если немцы и компании продолжат адаптацию к изменившейся ситуации.

Как заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, страны Евросоюза смогут пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря заполненности хранилищ, однако не исключены возможные проблемы с запасами газа к концу 2023 года.

28 сентября депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани высмеял предположения СМИ о причастности России к авариям на трубопроводах системы «Северный поток». Пользователи сети поддержали Мариани. По их мнению, обвинения в адрес Москвы в проблемах на «Северных потоках» необходимы, чтобы скрыть влияние стран Запада.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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