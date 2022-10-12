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Премьер Польши усмотел «след Кремля» в ЧП на трубопроводе «Дружба»
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Премьер Польши усмотел «след Кремля» в ЧП на трубопроводе «Дружба»

Премьер-министр Польши Моравецкий усмотрел «след Кремля» в аварии на нефтепроводе «Дружба»
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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил мнение о том, что Москва якобы может стоять за аварией на польском участке нефтепровода «Дружба». Такое предположение он высказал в среду, 12 октября, в эфире Польского радио.

«Дружба» врозь: что известно главном нефтепроводе из России в Европу
Выяснение обстоятельств утечки на одной из ниток продолжается

Как передает «Газета.Ru», Моравецкий отметил, что в настоящее время «точно неизвестно, кто стоит за произошедшей аварией, пока не ясно, случайность это или акт диверсии», что не помешало ему делать провокационные заявления о «следе Кремля».

«Соответствующие службы всё выясняют. Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть ответственными и только после завершения расследования подтверждать предположения», — сказал Моравецкий, не располагая какими-либо доказательствами и не опираясь на результаты ведущегося расследования.

Ранее в среду оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» выявил утечку на одной из двух его ниток. Причиной назвали разгерметизацию. Утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. На месте происшествия ведутся ремонтные работы. Утечка произошла из трубы диаметром 80 см при давлении 30 атмосфер.

Комментируя новости об аварии, в Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что по предварительным данным, утечка на нефтепроводе не является саботажем.

В этот же день замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов оценил сроки восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки. Специалист рассказал, что если утечка небольшая, то устранить ее можно будет в течение нескольких дней. По его словам, у Германии имеются альтернативы, однако они приведут к сокращению объемов переработки нефти.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Его построило в 1960 году предприятие СССР «Ленгазспецстрой». Он тянется по России, а затем разветвляется на два участка. Северный идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, южный — по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

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