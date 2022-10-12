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Путин заявил, что Россия может переместить транзит газа по «Северным потокам» через Турцию

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РФ может переместить транзит газа по «Северным потокам» через Турцию для того, чтобы поставлять его в государства Европы, сообщил в среду, 12 октября, российский лидер Владимир Путин.

«Утраченный объем транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива <...> через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры»,— подчеркнул глава государства в ходе заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».

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Такой вариант был бы экономически выгоден, дополнил Путин. Он выразил уверенность в том, что этот маршрут еще и безопаснее.

На данный момент поставки газа в европейские страны по «Турецкому потоку» — 14 млрд куб. м, сказал президент России.

Вице-премьер Александр Новак считает идею президента очень перспективной.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез отметил, что предложение российского лидера создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу может быть реализовано.

Эта тема может быть поднята во время общения Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите в Астане в четверг.

26 сентября была зафиксирована утечка одновременно на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» (СП и СП-2). Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд отметил, что в районе утечек 26 сентября были замечены два мощных подводных взрыва.

После повреждения СП и СП-2 возбуждено уголовное дело о международном терроризме.

В этот же день Швеция после начатого расследования по факту взрывов на газопроводах отказалась передавать России его результаты. 6 октября расследование шведской службой госбезопасности было завершено.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов напомнил об обнаруженном взрывателе НАТО под «Северным потоком». 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Он лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них.

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