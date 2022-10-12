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ФОМ: почти 80 процентов россиян поддерживают вхождение четырех регионов в состав России

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Подавляющее большинство россиян, согласно опросу Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), поддерживают вхождение новых территорий в состав Российской Федерации. Опрос 1500 респондентов, результаты которого опубликованы 12 октября, показал, что одобряют присоединение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей 78% россиян.

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При этом только 7% опрошенных высказались против вхождения в состав России указанных территорий, 3% считают, что следовало присоединить к РФ только некоторые из этих территорий, а 13% — затруднились с ответом.

С тем, что референдумы о присоединении ДНР и ЛНР были проведены своевременно, согласны 37% респондентов. Еще 44% высказали мнение, что референдумы нужно было провести раньше. Только 2% опрошенных заявили, что голосование нужно было проводить позже, а 6% полагают, что проводить референдумы не следовало вообще. Затруднились с ответом 11% россиян.

О своевременности присоединении Запорожской и Херсонской областей заявили 42% россиян, 31% посчитали, что это нужно было сделать раньше, 4% — позже. 7% полагают, что референдумы не следовало проводить совсем, и еще 16% респондентов не дали ответа на данный вопрос.

Еженедельный всероссийский опрос проводился с 30 сентября по 2 октября 2022 года в 53 субъектах РФ, 104 населенных пунктах. Как отметили в ФОМ, его статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее в среду министерство иностранных дел России разъяснило «Известиям» порядок получения гражданства РФ выходцами из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, согласно ст. 5 Федерального Конституционного Закона. Гражданство приобретается при условии принесения Присяги гражданина РФ, после которой и еще ряда обязательных процедур (фотографирование и регистрация МВД) выдается паспорт. От присяги освобождаются дети до 14 лет, недееспособные граждане или те, кто не способен ее принести по состоянию здоровья.

Тогда же корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев сообщил, что в Запорожской области началась выдача российских номеров в ГИБДД. По словам журналиста, уже выдано порядка 1500 номеров с российским флагом. Он отметил, что в отделение ГИБДД нет очередей, водители приезжают по приглашению.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

28 сентября МИД России сообщил о полном соответствии референдумов нормам международного права. При этом наблюдатели из Венесуэлы, Италии, ФРГ, Латвии и других стран (всего 133 человека), присутствовавшие на референдумах, также признали их итоги легитимными.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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