В Подмосковье потушили пожар в мебельном цехе

В деревне Масново–Жуково в Московской области ликвидировано открытое горение в неэксплуатируемой части мебельного цеха, рассказали в среду, 12 октября, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 20:06 мск объявлена ликвидация открытого горения», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Отмечается, что в 19:37 пожар удалось локализовать на площади 600 кв. м.

Общая площадь здания, где произошел пожар, — 3 тыс. кв. м, добавил собеседник информагентства.

О пожаре сообщалось ранее в среду.

В этот же день стало известно о гибели одного человека в результате возгорания машины «Жигули» в одном из гаражей в районе Южное Тушино в Москве.