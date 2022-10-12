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Ушаков не исключил внесения Эрдоганом предложений по переговорам РФ и Запада

Помошник президента РФ Ушаков заявил, что Эрдоган может высказать свои предложения по переговорам России и Запада
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Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Астане с президентом РФ Владимиром Путиным озвучит предложения по формату возможных переговоров между Россией и Западом. Свое мнение он высказал журналистам 12 октября.

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По его словам, эти переговоры могут пройти в Стамбуле или Анкаре, поскольку Турция давно проявляет инициативу в данном вопросе.

«Это важная встреча, к которой будет приковано особое внимание со стороны прессы. Это встреча Путина с Эрдоганом. Напомню о посреднической роли Турции: Анкара довольно успешно выполняет такую роль в контексте вопросов, связанных с Украиной», — сказал Ушаков.

Также, по его мнению, Эрдоган может озвучить и свои предложения, касающиеся состава переговорной группы.

«Все идет к тому, что турки, конечно, свои возможности не упустят и будут что-то предлагать. Как мне кажется, большая доля вероятности такого развития», — отметил помощник президента.

Встреча Эрдогана и Путина состоится в Астане 13 октября. Лидеры стран обсудят конфликт на Украине, двусторонние отношения, а также обменяются мнениями по текущим делам.

Ранее, 8 октября турецкая газета Milliyet написала, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. Отмечалось, что такое предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон.

Кроме того, председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель также отмечал, что местом проведения переговоров между Россией и четырьмя странами Запада может стать Стамбул.

В Кремле и МИД России сообщали, что никакой официальной информацией о возможных переговорах Москвы и стран Запада при посредничестве Турции не располагают.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

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