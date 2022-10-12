Петербург стал вторым в рейтинге самых комфортных для фрилансеров городов РФ

Санкт-Петербург занял вторую строчку рейтинга самых комфортных городов России для фрилансеров. Об этом в среду, 12 октября, сообщает 78.ru со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру»

Первое место заняла Москва. За нее проголосовали 28% опрошенных. Петербургу отдали предпочтение 12%. На третьей строчке — Сочи (9%). В пятерку попали Екатеринбург (6%), Краснодар и Казань (по 4%).

Участники опроса ориентировались на число запускаемых в городе проектов, стабильный интернет и развитую инфраструктуру.

При этом из других стран фрилансеры чаще всего выбирали Турцию, Таиланд, США и остров Бали.

В феврале бизнес-коуч Марина Кремлева рассказала о людях, которые не смогут работать фрилансерами. По ее словам, если человек делает свою работу из-под палки в офисе, то на фрилансе ситуация только усугубится. Для самонайма важно делать только то, что «зажигает» человека лично.