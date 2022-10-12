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В Петербурге задержали троих подозреваемых в телефонном мошенничестве

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали троих человек по подозрению в телефонном мошенничестве. Об этом в среду, 12 октября, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

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В поселке Янино-1 была задержана 20-летняя девушка. По информации правоохранителей, она позвонила 85-летнему мужчине и заявила, что его внук якобы стал виновником ДТП. Она потребовала деньги за отказ в возбуждении уголовного дела. Пенсионер передал женщине через курьера 300 тыс. рублей.

На Ленинском проспекте задержали 41-летнего мужчину. Он, по имеющимся данным, подобным же образом обманул троих пенсионеров, получив в общей сложности 1,189 тыс. рублей.

Кроме того, во Всеволожске был задержан 20-летний молодой человек. Его подозревают в том, что он сообщил 90-летней женщине о ДТП якобы с участием ее невестки и получил 500 тыс. рублей. По фактам всех инцидентов были возбуждены уголовные дела.

Днем ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении жителя Амурской области. Мужчине поступил звонок через мессенджер, собеседница представилась сотрудницей банка и сообщила о заявке на кредит от имени потерпевшего. Мужчина перевел злоумышленникам свыше 2,3 млн рублей.

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