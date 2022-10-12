Подросток на угнанной машине сбил лошадь в Карелии

В Медвежьегорском районе Карелии подросток, взявший автомобиль у матери без разрешения, сбил лошадь. Об этом в среду, 12 октября, пишет ИА FlashNord со ссылкой на региональный главк МВД.

Инцидент произошел в ночь на 9 октября. 15-летний юноша за рулем автомобиля Fiat врезался в лошадь, которая стояла на проезжей части. После этого машина съехала в кювет и перевернулась.

В авто находились четверо пассажиров — две девушки 17 и 20 лет и два парня 17 и 22 лет. Все они были госпитализированы. Животное погибло.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Родителей пострадавших могут привлечь к административной ответственности. Правоохранители также нашли хозяина лошади. По его словам, она убежала из конюшни.

11 октября в Ишимском районе Тюменской области легковушка столкнулась с двумя грузовиками. Травмы получили два человека.