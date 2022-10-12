В брянском парке-музее Алексея Толстого начались работы по благоустройству

В Брянске в парке-музее Алексея Толстого, который расположен в Советском районе города, начались работы по благоустройству. Об этом в среду, 12 октября, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на группу «Парки Брянска» в социальной сети «Вконтакте».

Сейчас работники обрабатывают деревянные скульптуры специальным раствором. Он защитит дерево от гниения и воздействия солнечных лучей. Таким образом, скульптуры смогут пережить и осенние дожди, и снег, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Амурской области к 1 сентября 2023 года планируют установить две «умные» спортивные площадки. Одна из площадок появится в Благовещенске, вторая — в Шимановске. Оборудование для первой должно поступить до конца ноября, для второй — во второй половине декабря.