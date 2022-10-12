Мужчина утонул в озере в Калужской области

В Куйбышевском районе Калужской области в озере утонул 37-летний мужчина. Об этом в среду, 12 октября, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По факту происшествия проводится проверка.

По информации правоохранителей, мужчина отправился на рыбалку на озеро рядом с деревней Лужица со знакомым. Во время рыбалки он упал в воду и не смог выбраться. Его знакомый нашел тело.

27 сентября сообщалось, что в Татарстане на реке Ик недалеко от города Мензелинска утонул мужчина. Его тело вытащили из воды очевидцы. Известно, что утонувший занимался подводной охотой.