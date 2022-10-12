В сгоревшем доме в Тверской области нашли убитую женщину

В Удомельском городском округе Тверской области при тушении пожара в было обнаружено тело убитой женщины. Об этом в среду, 12 октября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел 10 октября. Тело с колото-резаными ранениями в грудь было обнаружено при разборе обгоревших конструкций дома.

Бологовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В начале октября сообщалось, что в Оренбурге завершено расследование уголовного дела об убийстве таксиста девятилетней давности. В марте 2013 года примерно в 250 м от базы отдыха «Усадьба на Микутке» преступник напал на таксиста и со спины ударил его ножом в шею, после чего отогнал машину к очистным сооружениям и там поджег.