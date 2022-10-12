В Самарской области начался сбор урожая подсолнечника

В Самарской области аграрии планируют собрать 900 тыс. т подсолнечника и 60 тыс. т сои и рапса. Об этом в среду, 12 октября, пишет НИА «Самара».

Сбор урожая уже начался, на данный момент собрано 120,5 тыс. т подсолнечника, 21 тыс. т сои и рапса и 55 тыс. т льна масличного.

За растущими сборами увеличиваются и перерабатывающие мощности региона, отмечается в материале. Самые крупные маслоэкстракционные заводы региона расположены в Безенчукском, Богатовском и Нефтегорском районах. В ближайшее время их число пополнит новый Тольяттинский комбинат пищевых продуктов. Завод сможет перерабатывать до 2 тыс. масличных в сутки. В общей сложности перерабатывающие мощности области по масличным к концу сезона составят 4 тыс. тонн в сутки.

Ранее сообщалось, что Волгоградская область по итогу 2022 года установит рекорд по сбору урожая. Всего планируется собрать порядка 7 млн т зерна.