Пассажирский автобус попал в ДТП в Волгоградской области

Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Москва – Астрахань, попал в аварию в Волгоградской области. Об этом пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в 04:30 на 928-м км федеральной трассы «Каспий». Водитель автобуса нарушил дистанцию и столкнулся с едущим впереди автомобилем Renault. В результате легковушка съехала в кювет, а ее водитель получил травму головы и был госпитализирован. В автобусе находились 44 пассажира. Никто из них не пострадал.

6 октября дорожная авария с участием автобуса произошла в Перми на улице Леонова. В общественный транспорт врезался ВАЗ-2114, который перед этим также столкнулся с «Ладой Ларгус». Пострадали три человека.