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В Ульяновске запустят объездную дорогу у минаевского моста

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В пятницу, 14 октября, в Ульяновске откроют объездную дорогу у минаевского моста. Об этом в среду, 12 октября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Движение будет открыто в 06:00. Объезд нужен для реконструкции путепровода.

Для удобства автомобилистов на участке от берега Свияги до пересечения улиц Минаева и Хлебозаводской построили трассу протяженностью более 380 метров. Ее оснастили системой освещения и барьерным ограждением, также была нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Для пешеходов будет обустроен тротуар.

Обновление путепровода производится в рамках реконструкции моста через Свиягу по улице Минаева и строительства транспортной развязки для микрорайона «Университет», уточняется в материале.

В августе этого года в Красноярске стартовал масштабный ремонт улицы Волжской. Работы ведутся на участке от улицы Аральской до улицы Мичурина протяженностью 1,7 км. Дорогу планируется расширить до четырех полос.

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