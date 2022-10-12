К жителям одного из районов Коми пришли волки

Жители Усть-Вымского района Республики Коми заметили волков в населенном пункте. Об этом в среду, 12 октября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на группу «Волки Усть-Вымского района» в социальных сетях.

Как рассказала одна из подписчиц группы, Татьяна Пшеничникова, в ночь на воскресенье, 9 октября, в населенном пункте Большой Тыдор волки утащили собаку прямо у крыльца. Инцидент произошел в 5 км от Айкино — третьего по численности населенного пункта муниципалитета.

При этом в региональном минприроды заявили, что в октябре жалоб о появлении диких животных в населенных пунктах пока не поступало.

В конце июля волк напал на троих детей в селе Кидеро в Дагестане. Животное покусало одного ребенка, а второго утащило в лес. Позже мальчика обнаружили без признаков жизни.