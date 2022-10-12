В Крым и из Крыма на поездах съездили более 2,3 млн пассажиров в курортный сезон

За курортный сезон в Крым и из Крыма на поездах съездили более 2,3 млн пассажиров. Об этом в среду, 12 октября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на главу оператора железнодорожных перевозок «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова.

«В туристический сезон, с мая по сентябрь, всеми возможными видами транспорта: по железной дороге и в комбинации с пригородными поездами, с автобусами и с авиацией (от аэропортов в Адлере, Минеральных Водах и прочее) в направлении полуострова Крым – туда и обратно – мы перевезли более 2,3 млн пассажиров», — сообщил он.

Как отмечается в материале, показатель оказался вдвое выше прошлогоднего.

Всего в Крыму по данным на 1 сентября отдохнули 5,26 млн человек.