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Дефицит таблеток йода в Финляндии возник из-за нехватки упаковки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В аптеках Финляндии наблюдается нехватка препаратов йода по причине недостачи упаковки для таблеток. Об этом 12 октября сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

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По словам представителя ассоциации аптек Шарлотты Сандлер, у изготовителей йод в таблетках имеется, а вот поставка к нему упаковочного материала только ожидается.

«Как только таблетки будут запакованы и доставлены в аптеки, они станут доступны для потребителей. По оценкам, это займет несколько недель», — заявила Сандлер телекомпании.

Накануне, 11 октября, сообщалось, что в финских аптеках закончились таблетки с йодом, после того как в министерстве социального благополучия и здравоохранения Финляндии посоветовали использовать йод в случае радиационной опасности. Журналисты агенства сообщили, что, в частности, в городах Вантаа и Хельсинки на витринах аптек появились объявления о том, что препараты йода закончились.

На фоне этих сообщений в ассоциации аптек Финляндии Apteekkariliito заявили, что причин паниковать нет.

Ранее, 8 октября, сообщалось, что жители США начали массово покупать таблетки йода с калием. Это произошло после того, как президент США Джо Байден заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война.

До этого, 29 сентября, замминистра внутренних дел и администрации Польши Блажей Побожи сообщил, что власти страны распространяют таблетки с йодом в подразделениях Государственной пожарной охраны. На следующий день власти Польши заверили граждан в отсутствии радиационной опасности из-за событий на Украине и попросили не принимать йодид калия.

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