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Главы МИД стран ЕС 17 октября введут новые санкции против Ирана

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Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi
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Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) 17 октября примут новые санкции против иранских официальных лиц, причастных к подавлению протестов. Об этом 12 октября заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

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«В понедельник состоится встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. Мы примем санкции против ответственных за репрессии в Иране», — сообщила Колонна, выступая на заседании комиссии Сената по иностранным делам.

Она также добавила, что страны ЕС уже достигли предварительной договоренности и решение будет окончательно принято, несмотря на давление со стороны Тегерана.

По мнению Колонны, Иран должен соблюдать обязательства в области прав человека.

Ранее, 10 октября, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон призовет власти Ирана к ответственности за притеснение женщин и подавление протестов.

До этого, 3 октября, Канада расширила санкции против Ирана «из-за систематических нарушений прав человека», в санкционный список были внесены 25 человек и девять юридических лиц. В вину Тегерану также вменяется «серьезное нарушение Ираном международного мира и безопасности».

22 сентября власти США вели санкции против полиции нравов Ирана. Всего под рестрикции попали семь руководителей силовых структур Ирана. Они были введены из-за применения силы против протестующих во время недавних массовых беспорядков в стране.

С середины сентября в Иране происходят народные волнения: иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти 22-летней Махсы Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. Иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства. Акции вылились в столкновения с полицией, в результате погибло свыше 40 человек, еще десятки были ранены.

Ранее, 15 сентября, президент Ирана Ибрахим Раиси на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что страны Запада допускают ошибку, вводя санкции против Ирана и России. Раиси добавил, что ни ЕС, ни США не способны выполнять обещания и не отличаются договороспособностью.

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