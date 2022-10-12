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В Совфеде посоветовали Японии обратить внимание на химоружие США

Сенатор Совфеда Цеков посоветовал обратить внимание на химоружие США, а не на Россию
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Фото: REUTERS/Issei Kato
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Сенатор Совфеда Сергей Цеков порекомендовал Японии обратить внимание на США, а не на Россию, говоря о теме химоружия.

«Вообще Япония больше бы уделяла внимание своему стратегическому партнеру — США, которые до сих пор не утилизировали еще химические и отравляющие вещества. С учетом того, что США — единственная страна в мире, которая использовала ядерное оружие», — отметил он.

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Сенатор напомнил, что Россия свое химическое оружие давно уничтожила и не занимается его разработкой, тем более в военных целях.

«Я считаю, никакого ответа не должно быть. Ну, обратили внимание на очередную несуразицу в одной из стран, которая является сателлитом США. Дали оценку этим словам, сказали, что это решение глупое, что это решение в ряду других глупых решений. У нас и так дружеских отношений с Японией нет и, судя по поведению Японии, никогда не будет», — считает Цеков.

Он также убежден, что необходимо ждать, когда Япония «поумнеет и сменит риторику».

26 сентября министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило о расширении санкций в отношении России. Как отмечалось, ограничения затронут экспорт товаров, «связанных с химическим оружием».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это решение 12 октября, подчеркнув, что Япония находится под влиянием Запада и ей не стоит ждать от РФ адекватного ответа.

«Вызывает недоумение, что такую «заботу» о недопустимости производства и распространения ОМУ (оружие массового поражения. — Ред.) — причем в отношении страны, которая с 1997 г. является участником Конвенции о запрещении химического оружия и в 2017 г. полностью уничтожила все его запасы — проявляет государство, так и не утилизировавшее по прошествии более 70 лет огромное количество химбоеприпасов на оккупированной им в свое время территории КНР», — приводятся ее слова в сообщении внешнеполитического ведомства.

3 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он указал на то, что государство приняло позицию недружественной страны.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

5 сентября российское правительство приняло решение прекратить действие соглашений с Японией о процедуре взаимных поездок и организации облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, жившими ранее на этих островах, и членами их семей. Документ действовал с 1999 года.

На следующий день Япония выразила протест в связи с выходом России из соглашения об облегченном посещении Курил. Как заявил генсек кабинета министров Хирокадзу Мацуно, японская сторона считает это неправомерным.

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