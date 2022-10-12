В Подмосковье произошел пожар в мебельном цехе

В деревне Масново-Жуково Московской области произошел пожар в мебельном цехе. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в экстренных службах ТАСС.

«Здание, где начался пожар, неэксплуатируемое, общая площадь 3 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Площадь горения — 1 тыс. кв. м, наблюдается дым из-под кровли.

К тушению пожара привлекается 24 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и три единицы техники.

Днем ранее в Енотаевском районе Астраханской области сгорела хозяйственная постройка. Утром загорелись кровля и внутренняя отделка строения, спустя час пожарные потушили огонь. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.