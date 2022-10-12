Реклама
Прямой эфир
Мир
Ереван сообщил о решении Евросоюза отправить миссию в Армению
Мир
Лавров заявил о готовности Москвы вносить вклад в реализацию соглашений Еревана и Баку
Экономика
Эксперт заявил о нахождении США в состоянии легкой рецессии
Общество
Опрос выявил положительное отношение россиян к вхождению новых регионов
Мир
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
Общество
ФСБ сообщила об аресте готовившего теракт в Нижнем Тагиле
Общество
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России
Мир
СМИ сообщили о неспособности США отслеживать гиперзвуковые ракеты РФ и КНР
Мир
Посольству Японии заявлен протест из-за испытания РСЗО HIMARS вблизи границ РФ
Наука
Ракета-носитель «Протон-М» со спутником для Анголы стартовала с Байконура
Пресс-релизы
Награждение победителей конкурса «Энергия пера» прошло на РЭН-2022
Пресс-релизы
Банк «Россия» внедрил технологию распознавания QR-кодов в веб-версию интернет-банка
Сюжет:

Мезенцев назвал Россию надежным партнером на энергорынке

Госсекретарь Союзного государства Мезенцев: Россия является надежным партнером на энергорынке
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия подтвердила свои обязательства по исполнению решений, которые были приняты между поставщиками и потребителями российских энергоресурсов, что очень важно в контексте российско-белорусских отношений. Об этом заявил 12 октября «Известиям» государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Президент России дал очень емкую, масштабную картину ситуации. Это вновь подтверждает то, что Россия — надежный партнер, и то, что Россия при этом будет защищать свои национальные интересы в диалоге с Западом. Это особо значимо, конечно, и через призму российско-белорусских отношений», — прокомментировал госсекретарь выступление Владимира Путина на «Российской энергетической неделе».

«Cтраны Еврозоны только усугубляют ситуацию»
Выступление Владимира Путина на «Российской энергетической неделе». Основные цитаты

По словам Мезенцева, очень важным остается стабильное взаимодействие России и Белоруссии в энергосфере и реализации союзных программ, которые посвящены в том числе и вводу в строй в будущем второго энергоблока Белорусской атомной станции. Кроме того, Россия обеспечивает стабильные поставки по фиксированной цене газа и нефти для белорусских потребителей, отметил он.

«Профессиональный разговор, который начал сегодня Владимир Владимирович Путин на энергетической неделе, показал, что политикам на Западе важно думать и понимать, что реальные потребности национальных экономик сегодня выше какой-то конъюнктуры, обид и претензий, которые мы бесконечно слышим в адрес России или Республики Беларусь», — считает Мезенцев.

Однако для того, чтобы внимательнее относиться к сфере энергетики, заметил госсекретарь Союзного государства, Запад должен предлагать равноправное взаимодействие, а не пытаться поставить Россию или ее ближайших союзников на колени, навязывая свою волю.

Ранее в среду президент РФ в своем выступлении перед участниками «Российской энергетической неделе» заметил, что Россия могла бы создать в Турции крупнейший газовый хаб взамен «Северных потоков» для поставок в европейские страны. Он заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу по «Северным потокам», но может перенаправить транзит газа из Балтийского моря в Черное.

Кроме того, глава государства отметил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с Российской Федерацией. По словам Путина, Россия готова покупать европейские товары, но Евросоюз их не продает, в результате растет дефицит. Также Путин добавил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая ближайшие осень и зиму. Однако в Европе считают возможным упрекать РФ в надежности поставок, хотя Москва предоставляет весь объем экспорта в рамках контрактов.

28 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Он отметил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией.

В свою очередь Мезенцев 12 июня отметил, что Россия и Белоруссия вышли на финишную прямую в реализации 28 союзных программ. Кроме того, Мезенцев назвал санкции против России и Белоруссии «неприличными», а происходящее — «спиралью в никуда».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022