Мезенцев назвал Россию надежным партнером на энергорынке

Россия подтвердила свои обязательства по исполнению решений, которые были приняты между поставщиками и потребителями российских энергоресурсов, что очень важно в контексте российско-белорусских отношений. Об этом заявил 12 октября «Известиям» государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Президент России дал очень емкую, масштабную картину ситуации. Это вновь подтверждает то, что Россия — надежный партнер, и то, что Россия при этом будет защищать свои национальные интересы в диалоге с Западом. Это особо значимо, конечно, и через призму российско-белорусских отношений», — прокомментировал госсекретарь выступление Владимира Путина на «Российской энергетической неделе».

По словам Мезенцева, очень важным остается стабильное взаимодействие России и Белоруссии в энергосфере и реализации союзных программ, которые посвящены в том числе и вводу в строй в будущем второго энергоблока Белорусской атомной станции. Кроме того, Россия обеспечивает стабильные поставки по фиксированной цене газа и нефти для белорусских потребителей, отметил он.

«Профессиональный разговор, который начал сегодня Владимир Владимирович Путин на энергетической неделе, показал, что политикам на Западе важно думать и понимать, что реальные потребности национальных экономик сегодня выше какой-то конъюнктуры, обид и претензий, которые мы бесконечно слышим в адрес России или Республики Беларусь», — считает Мезенцев.

Однако для того, чтобы внимательнее относиться к сфере энергетики, заметил госсекретарь Союзного государства, Запад должен предлагать равноправное взаимодействие, а не пытаться поставить Россию или ее ближайших союзников на колени, навязывая свою волю.

Ранее в среду президент РФ в своем выступлении перед участниками «Российской энергетической неделе» заметил, что Россия могла бы создать в Турции крупнейший газовый хаб взамен «Северных потоков» для поставок в европейские страны. Он заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу по «Северным потокам», но может перенаправить транзит газа из Балтийского моря в Черное.

Кроме того, глава государства отметил, что Западу не надо отказываться от сотрудничества с Российской Федерацией. По словам Путина, Россия готова покупать европейские товары, но Евросоюз их не продает, в результате растет дефицит. Также Путин добавил, что Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая ближайшие осень и зиму. Однако в Европе считают возможным упрекать РФ в надежности поставок, хотя Москва предоставляет весь объем экспорта в рамках контрактов.

28 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия строят единое Союзное государство, в которое захотят войти и другие республики. Он отметил, что видит со стороны российских регионов большую заинтересованность в развитии сотрудничества с Белоруссией.

В свою очередь Мезенцев 12 июня отметил, что Россия и Белоруссия вышли на финишную прямую в реализации 28 союзных программ. Кроме того, Мезенцев назвал санкции против России и Белоруссии «неприличными», а происходящее — «спиралью в никуда».