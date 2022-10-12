МИД Швеции заявил о продолжении расследования по «Северным потокам»

Шведское предварительное расследование инцидента на «Северных потоках» продолжается. Об этом «Известиям» заявили в МИД страны.



При этом так отметили, что международное право не запрещает другим государствам или судам находиться в этом районе, отвечая на вопрос о возможности подключения к расследованию России.

Хотя 11 октября премьер страны Магдалена Андерссон сообщила, что делиться с Москвой данными предварительного расследования ЧП Швеция не будет, поскольку эти данные «носят конфиденциальный характер».



В российской дипмиссии в Швеции «Известиям» сообщили, что передали обращение премьер-министра РФ Михаил Мишустина на имя премьера Швеции Магдалены Андерссон, но пока официальной реакции не последовало.



После утечек на Балтийском море в конце сентября Швеция начала расследование. 6 октября Служба государственной безопасности страны (SÄPO) выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что расследование «усилило подозрения в грубой диверсии». Установлено, что на объектах произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам. Тем не менее виновных SÄPO не назвала.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

По факту ЧП на газопроводах Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. В настоящее время Москва добивается, чтобы ее допустили к расследованию теракта на «Северных потоках».