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Власти Запорожской области сообщили о подготовке Киевом новой провокации на АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Киевские власти вынашивают планы форсирования Днепра и захвата запорожской АЭС, провокация возможна уже в ближайшие дни, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, «центральной датой» является 14 октября.

Затихший гигант

В среду, 12 октября, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские диверсионные группы пытаются проникать на территорию Запорожской области, но попытки пресекаются. Кроме того, вокруг территории станции фиксируется более 30 прилетов, обстрелы ведутся не по самой ЗАЭС. При этом он отметил, что создать зону безопасности вокруг ЗАЭС можно только при условии, что линия фронта будет отодвинута хотя бы на 100 км.

«Штурма АЭС как такового не было. По уточненной информации, нашими вооруженными силами были обнаружены две разведывательные лодки. Их задача была не высадиться на берег, а определить наши позиции и опорные пункты безопасности. При обнаружении боевики Зеленского открыли огонь. Наши бойцы открыли ответный огонь. Все это часть более масштабного плана по форсированию украинской десантной группировкой Днепра и захвату Запорожской АЭС», — рассказал Рогов.

12 октября глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о восстановлении внешнего электроснабжения после непродолжительного перерыва, вызванного обстрелами. Он также заявил о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

11 октября президент России Владимир Путин заявил главе Гросси о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с Запорожской атомной электростанцией. Также российский лидер констатировал излишнюю политизацию атомной деятельности и призвал к снижению подобной риторики.

Путин 5 октября поручил передать ЗАЭС под российское управление, а 8 октября правительство России распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

С сначала сентября на электростанции находятся сотрудники МАГАТЭ. Они прибыли туда с миссией после обстрелов территории ЗАЭС украинскими войсками.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе.

В настоящее время ЗАЭС находится в рабочем состоянии и может генерировать энергию. Начались регламентные работы по вводу в эксплуатацию ряда энергоблоков.

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