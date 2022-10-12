Путин заявил, что Россия может переместить транзит газа по «Северным потокам» через Турцию

Утраченную транзитную подачу газа с газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», которая осуществлялась по дну Балтийского моря, Россия могла бы переместить в регион Черного моря и Турцию. Таким образом, как заявил 12 октября президент Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя», для подачи российского природного газа в Европу появился бы новый маршрут.

Как заявил глава государства, если бы в этом были заинтересованы западные партнеры, Россия могла бы создать для Европы в Турции крупнейший газовый хаб для поставок природного газа.

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Как отметил Путин, такое решение, во-первых, экономически целесообразно, а во-вторых, на этом маршруте значительно выше уровень безопасности. При этом он добавил, что Россия готова возобновить поставки в Европу и по уцелевшей нитке «Северного потока»: для этого Евросоюзу (ЕС) нужно только «открыть кран».

«Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы», — сказал российский лидер.

Сейчас поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» составляют 14 млрд куб. м, добавил президент РФ.

Также во вторник вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что меры безопасности на газопроводе «Турецкий поток» были усилены. До этого, 10 октября, Путин сообщил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток». Он отметил, что своими действиями Киев поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

Вопрос о создании нового хаба президент РФ и президент Турции Реджеп Тайип могут обсудить уже 13 октября на саммите в Астане. В свою очередь министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез допустил, что предложение Путина о создании газового хаба в Турции для поставок в Европу может быть реализовано.

До этого, 26 сентября, была обнаружена утечка газа на двух других российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Позже, 10 октября, пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал, что в 2015 году под «Северным потоком» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Он лежал точно в пространстве между нитками газопровода в одной из них. В дальнейшем взрывное устройство извлекли шведские вооруженные силы. В НАТО заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.