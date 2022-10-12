Ушаков отреагировал на отказ Зеленского от переговоров фразой «никогда не говори никогда»

Помощник президента РФ Юрий Ушаков посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который выступил против переговоров с главой России Владимиром Путиным, «никогда не говорить никогда». Об этом он заявил журналистам 12 октября.

«Всем известно высказывание Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Путиным. Я в этой связи помню известную фразу: «никогда не говори никогда», — отметил Ушаков.

4 октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Владимир Зеленский также ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

9 октября член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что вероятные переговоры в Турции между Россией и четырьмя западными странами могут быть использованы для принуждения РФ пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины. По словам эксперта, Запад опасается того, что Россия «сосредотачивается», как это называл канцлер Александр Горчаков.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об инициативе Турции организовать переговоры России по Украине с четырьмя западными странами. Он отметил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

30 сентября Песков также сообщил, что украинская сторона отходит от переговорного процесса, в связи с чем Россия делает акцент на достижении целей спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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