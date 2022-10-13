Ростовская область подвела итоги участия в выставке «Золотая осень»

Ростовская область получила Гран-при за вклад в развитие агропромышленной выставки «Золотая осень», которая прошла в Подмосковье. Об этом рассказал первый замгубернатора Виктор Гончаров.

«В этом году Ростовская область на главной аграрной выставке страны собрала достойный урожай наград — Гран-при и 85 медалей. Причем большая часть медалей — высшего достоинства: у донских участников 60 золотых медалей, а также 15 серебряных, 10 бронзовых наград», — заявил Гончаров, уточнив, что это пока «предварительные итоги». Более точные данные будут позже, добавил он.

По информации регионального минсельхозпрода, медалями и дипломами отметили представителей всех отраслей аграрного производства, науки и перерабатывающей промышленности. При этом основную часть донских наград получили предприятия пищепрома — всего 57 медалей.

Кроме того, Ростовская область была отмечена отдельной наградой за высокий уровень развития экспортного потенциала АПК. По итогам 2019-2021 гг.. область является лидером среди субъектов РФ по экспорту продукции АПК. Доля области в общероссийском агроэкспорте составила 18%. Основную долю в товарной структуре экспорта сельхозпродукции Ростовской области занимают злаки (66%), масложировая продукция (21%), прочая продукция АПК (10%).

Гончаров также напомнил о трех подписанных на агрофоруме инвестиционных соглашениях на общую сумму в 2,4 млрд рублей. Речь идет о создании суперинтенсивного орехового сада, строительстве завода по производству кормов для КРС и рыбы, а также комплекса по производству и переработке баранины.

Выставка «Золотая осень – 2022» стала центральным мероприятием Недели агропромышленного комплекса, которая прошла с 5 по 8 октября в Москве и области. На стенде донского региона площадью 130 кв.м было представлено более 200 наименований продукции 52 предприятий. Акцент при формировании концепции ростовской экспозиции в этом году был сделан на продвижении бренда «Сделано на Дону», экспортном и инвестиционном потенциале региона.