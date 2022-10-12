В Совфеде назвали санкционной атакой решение Чехии запретить въезд для россиян

Россия воспринимает с негодованием решение Чехии запретить с 25 октября въезд в страну россиянам с туристическими шенгенскими визами. Об этом 12 октября «Известиям» заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

«Мы всё это воспринимаем с чувством негодования, понимаем, что это сознательно спланированная санкционная атака на нашу страну и на наших граждан. Отношения наши сугубо негативные к этому», — сказал он.

Ранее, с 30 сентября, Финляндия закрыла границу для россиян по туристическим визам, попасть в страну можно только по гуманитарным причинам. В Норвегии также задумались о том, чтобы ограничить въезд туристов из России в страну через сухопутную границу.

С 19 сентября Литва вместе с Эстонией, Латвией и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Пересекать границы смогут граждане России, посещающие членов семьи. Также отмечалось, что исключительный въезд разрешен по гуманитарным соображениям и для диссидентов.

12 сентября прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе «Известиями» 6 сентября высказала мнение, что изменение визового режима ЕС с РФ — навязанное решение «заокеанских братьев и сестер».