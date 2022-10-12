ВСУ выпустили по району Донецка 10 ракет из РСЗО «Град»

Военнослужащие Украины выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 12 октября уведомило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:55 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — сообщило представительство СЦКК в Telegram-канале.

Днем ранее стало известно об обстреле военными Украины села Розовка в ДНР с применением авиации. В общей сложности было выпущено 20 неуправляемых авиационных ракет.

9 октября украинские войска выпустили восемь «натовских» снарядов калибром 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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