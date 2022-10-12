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ВСУ выпустили по району Донецка 10 ракет из РСЗО «Град»

СЦЦК: ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО «Град»
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Maxym Marusenko
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Военнослужащие Украины выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 12 октября уведомило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:55 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — сообщило представительство СЦКК в Telegram-канале.

Днем ранее стало известно об обстреле военными Украины села Розовка в ДНР с применением авиации. В общей сложности было выпущено 20 неуправляемых авиационных ракет.

9 октября украинские войска выпустили восемь «натовских» снарядов калибром 155 мм по Донецку, Макеевке и Ясиноватой.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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