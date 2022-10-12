Банк «Россия» внедрил технологию распознавания QR-кодов в веб-версию интернет-банка

Банк «Россия» совместно с российской компанией Smart Engines разработал и внедрил технологию распознавания QR-кодов в адаптивную версию Интернет-Банка ABR DIRECT, созданную в качестве альтернативы мобильного банковского приложения на платформе iOS.

Для сканирования через Интернет-браузер используется технология WebAssembly, позволяющая запускать программы непосредственно на веб-странице интернет-банка на смартфоне. Технология поддерживается браузерами Mozilla Firefox, Google Chrome, Chromium, Microsoft Edge и Apple Safari.

Технология распознавания позволяет считывать QR-коды, расположенные на фотографиях, скриншотах или электронных платежных документах. Для оплаты квитанций и совершения переводов клиенту достаточно открыть интернет-банк, сканировать QR-код и подтвердить операцию.

«Для решения повседневных задач клиентов мы совершенствуем функциональность мобильного приложения и адаптивной версии Интернет-банка и используем передовые российские технологии искусственного интеллекта для распознавания. Интеграция решения Smart Engines позволяет сделать цифровые сервисы Банка более удобным для совершения ежедневных платежей», — рассказал Заместитель начальника Управления цифровых сервисов Громыко Александр Александрович.