Подготовку техники к зимнему сезону завершат в Ижевске к 20 октября

В Ижевске до 20 октября планируют полностью завершить подготовку спецтехники к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Этой зимой на улицах Ижевска будет работать 270 машин. Столько же работало в городе и в прошлом зимнем сезоне, когда по признанию главы города, план усиленной уборки провалился, пишет Udm-info.ru.

«Уже сейчас закладываем варианты действий, если зима выдастся снежной. Будем усиливать круглосуточное дежурство, пересматривать график работ и увеличивать выход техники в смены», — заявил главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства Сергей Акшенцев.

На сегодняшний день готовность машин составляет 75%, уточняет ИА «Сусанин». До 20 октября должны переоборудовать оставшуюся технику. На начало зимы уже сформирован запас реагентов. Всего будет приобретено 11,3 тыс. галита (техническая соль) и 2,8 тыс. бионорда.