Большинство (78%) россиян поддерживают вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом 12 октября сообщает Фонд «Общественное мнение», опросивший более 1500 респондентов.

Согласно результатам, против вхождения новых регионов в состав РФ проголосовало всего 7% опрошенных, а за присоединение лишь некоторых из новых территорий — 3%. Не смогли ответить на данный вопрос 13% опрошенных.

37% участников опроса выразили мнение, что референдумы на территориях ДНР и ЛНР были проведены своевременно, а 44% респондентов считают, что голосование необходимо было провести раньше.

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях 42% опрошенных сочли своевременными, а 31% респондентов также выразили уверенность, что это необходимо было сделать раньше.

Опрос проводился в период с 30 сентября по 2 октября среди жителей 53 субъектов России.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В Донецкой Народной Республике (ДНР) эту инициативу поддержали 99,23%, в Луганской (ЛНР) — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

28 сентября МИД России сообщил о полном соответствии референдумов нормам международного права. При этом наблюдатели из Венесуэлы, Италии, ФРГ, Латвии и других стран (всего 133 человека), присутствовавшие на референдумах, также признали их итоги легитимными.

До этого, 24 февраля, Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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